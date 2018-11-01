В регионе продолжится курс на формирование гражданской культуры

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

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Курс на вовлечение граждан в принятие решений на всех уровнях власти продолжится в Тюменской области, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам областной думы.

По убеждению главы региона, это не дань моде, а необходимость. Участие дает понимание, понимание рождает доверие. Общество, где люди доверяют друг другу, развивается быстрее и гораздо легче переживает любые потрясения.

Все это формирует многосложную, многослойную, пронизанную бесчисленными связями и контактами региональную гражданскую культуру. И одна из важнейших задач – сделать эту сеть еще более плотной. Вторая волна тюменской модернизации поднимется только тогда, когда будет запущена широкая цепная реакция социального творчества, направляемого, но уже не управляемого, сверху, из единого центра.

"Основные элементы необходимой для такой цепной реакции инфраструктуры есть, но нередко они находятся в режиме пассивного ожидания. Например, Совет муниципальных образований Тюменской области – разве не естественно ему стать главной площадкой горизонтальных взаимодействий? Где кипели бы страсти, где представители территорий делились бы друг с другом опытом, идеями, советами, лучшими практиками, где возникали бы и проходили проверку на прочность новые инициативы? Разве не должен он наладить прямое сотрудничество как минимум с муниципалитетами северных округов, а еще лучше – всего федерального округа? Пока такого не происходит", - обратил внимание губернатор и заключил, что Тюменская область неспроста уже давно стала одним из локомотивов роста и развития всей страны и она продолжает свое движение в будущее дорогой созидания и справедливости.