Квитка: губернатор четко обозначил приоритетные направления бюджетной политики региона

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

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В своем послании Тюменской областной думе губернатор Александр Моор определил ключевые задачи для органов законодательной и исполнительной власти региона на ближайшую перспективу.

Об этом сказал член президиума генерального совета партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя выступление главы региона.

По словам депутата, в послании Александр Моор сделал акцент на том, что все эффективные программы будут продолжены и в полной мере профинансированы из бюджетов различного уровня. В первую очередь средства направятся на развитие социальной сферы, укрепление экономики, модернизацию и благоустройство инфраструктуры муниципальных образований области. Эти ключевые направления бюджетной политики являются приоритетными для региона и страны в целом.

"В проекте областного бюджета на предстоящие три года традиционно заложено полное финансирование послания и майского указа президента Российской Федерации, предвыборной программы и послания губернатора Тюменской области. Включены расходы на реализацию региональной составляющей национальных проектов в рамках государственных программ в сумме 65 миллиардов рублей. Эта сумма была существенно увеличена, в том числе за счет межбюджетных трансфертов", – подчеркнул депутат.

Квитка добавил, что текущий год стал успешным для экономики области. "Наш регион занял первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По темпам экономического развития Тюменская область также является одним из лидеров среди субъектов РФ. Это позволяет повышать уровень расходов на социальную сферу, увеличивать финансирование программ, направленных на укрепление благосостояния населения", – пояснил он.

Отметим, что в трехлетний период на основные цели проекта "Демография" из бюджета области предполагается направить более 7 млрд рублей. В рамках национального проекта "Здравоохранение" предусмотрено 3,8 млрд рублей. На реализацию региональных проектов нацпроекта "Образование" планируется 10 млрд рублей. Около 22 млрд рублей будут заложены в региональный проект "Дорожная сеть" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Реализация национальных стратегических проектов, исполнение всех бюджетных обязательств возможны только при взаимодействии органов государственной власти регионального и федерального уровней, при тесном сотрудничестве с автономными округами, с бизнесом и общественными организациями, – считает Квитка. – Именно такая совместная работа позволит эффективно решать задачи, обозначенные руководством страны и региона".