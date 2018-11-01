Ольга Швецова: тезис Александра Моора о равенстве шансов – руководство к действию

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Далее в сюжете Эдуард Абдуллин: губернатор дал реальную оценку происходящему в регионе

Тезис о равенстве шансов, прозвучавший в послании губернатора Александра Моора к Тюменской областной думе, - это руководство к действию. Об этом сказала депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Ольга Швецова, сообщает пресс-служба партии.

"Глава региона подчеркнул, что любой проект, разумная инициатива, независимо от своего содержания и своих масштабов, не должны оставаться без адекватной поддержки. Главный критерий – общественная польза. Работа с гражданскими инициативами – одно из направлений деятельности каждого депутата, - сообщила парламентарий. – Как депутат, регулярно проводящий приемы граждан, могу заверить: талантливых, умных, активных людей у нас немало. Подчеркну, что очень плодотворны встречи в муниципальных образованиях, а также общение с самым разными группами – ветеранами, молодежью, представителями общественных объединений. Важно их услышать, понять их идеи, помочь в реализации дельных предложений. Даже из инициативы одного человека при должной поддержке может вырасти поистине масштабный проект, который будет работать на общее благо".

Ольга Швецова также отметила, что в своем послании к Тюменской областной думе губернатор обозначил главную задачу на сегодняшний день – это массовая, фронтальная волна обновления, модернизации, развития Тюменской области.

По словам Швецовой, "Единая Россия" как главная политическая сила намерена активно участвовать в этой модернизации. И процесс уже идет: совсем недавно в Тюмени прошла серия региональных дискуссий "Обновление-2018".

"Они проводятся в преддверии XVIII съезда партии по всей стране, - напомнила депутат. - На тематических площадках обсуждались предложения по ряду тем: повышение эффективности коммуникаций с институтами гражданского общества, развитие партийных институтов и технологических подходов в избирательных кампаниях, поиск новых решений для развития страны, а также как партии стать более современной и эффективной политической организацией. Все эти предложения направлены на федеральный уровень для подготовки к XVIII съезду партии".