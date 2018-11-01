Эдуард Абдуллин: губернатор дал реальную оценку происходящему в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Послание Тюменской областной думе губернатора Александра Моора было наполнено оптимизмом и реальной оценкой происходящего, того, что региону удалось достичь за последние десять лет. Такое мнение выразил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

"Впечатления от послания самые положительные. Нам удалось достичь очень многого, но предстоит сделать гораздо больше. Вызовы реальности сегодня таковы, что нам надо перестроиться, переформироваться, выступать более широким фронтом по всем направлениям развития, включая экономику, социальную сферу и состояние общества", - отметил он.

Эдуард Абдуллин подчеркнул, что губернатор обозначил очень высокую цель, причем с понятным и конкретным решением задач. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области выразил уверенность в том, что этот месседж оценили все присутствующие в зале и сразу после окончания послания отправились его исполнять.

Дарья Казакова