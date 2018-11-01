Ключевые моменты послания Александра Моора

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Далее в сюжете Послание губернатора - руководство к действию, убежден Сергей Корепанов

Курс Тюменской области на устойчивое и гармоничное развитие экономики и социальной сферы остается неизменным. В этом заключается важнейший смысл первого послания губернатора Александра Моора областной думе. Такого заявления от главы региона ждали, и оно прозвучало - четко и уверенно.

Успехи, уже достигнутые регионом на пути экономического развития, впечатляют. Впрочем, отчет о достижениях занял в послании губернатора не самое заметное место. Гораздо больше времени и внимания Александр Моор уделил планам. Губернатор признал, что даже просто сохранить набранные общими усилиями высокие темпы социально-экономического развития - уже нелегкая задача. Еще больших созидательных усилий потребует от власти, бизнеса и общества реализация майского указа президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и намеченных в этом основополагающем документе национальных проектов.

Ценность стратегии, намеченной в майском указе главы государства, заключается в том, что она связывает воедино цели экономического роста и улучшение качества жизни каждого человека. Это важнейшая задача для региона, уверен Александр Моор. Изменения к лучшему должен ощутить на себе каждый житель области, подчеркнул губернатор.

Именно поэтому новые ресурсы для роста нужно искать и в экономике, и в социальной сфере, и в общественной жизни, но прежде всего - в людях, убежден глава региона. Здесь главное - равенство шансов на успех для всех и для каждого. Любой экономический или социальный проект, любая разумная инициатива, направленная на благо общества, не должны оставаться без адекватной поддержки.

Наверное, самой впечатляющей для слушателей стала та часть послания, которую глава региона посвятил ответственности власти перед людьми. Справедливость является самым главным внутренним запросом нашего общества, а равенство - одна из важнейших граней этого понятия. Поэтому руководитель любого уровня, в том числе и губернатор, не должен чувствовать себя в привилегированном положении, заявил Александр Моор. Каждое слабое звено нарушает прочность всей цепи, и от таких звеньев предстоит избавиться. К счастью, их немного. Задача в том, чтобы их не стало совсем.

Завершая послание, которое, по уже сложившейся традиции, было адресовано не только депутатам облдумы, но и всем жителям Тюменской области, Александр Моор сформулировал главные направления дальнейшего развития региона.

Губернатор подчеркнул, что инвестиционный климат в Тюменской области должен стать еще более комфортным и дружелюбным - и для проектов, генерируемых тюменским бизнес-сообществом, и для инвесторов из других регионов и стран.

Улучшение качества жизни людей остается главным приоритетом в работе правительства Тюменской области. Александр Моор поддержал инициативу о подготовке "Социального кодекса" Тюменской области, который сведет воедино весь опыт работы по поддержке людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Этот документ обязательно должен пройти общественную экспертизу.

Взаимовыгодные партнерские отношения, сложившиеся между Тюменской областью, Ямалом и Югрой, должны развиваться с учетом изменений, происходящих в глобальном экономическом пространстве, заявил Александр Моор. Для активного освоения Арктики прокладываются новые транспортные коридоры. Тюменская область находится на скрещении этих путей, и если сможет воспользоваться открывающимися возможностями, дивиденды окажутся колоссальными. Еще одним главным направлением в ближайшие годы станет формирование тремя регионами научно-образовательного центра мирового уровня.

Самое серьезное внимание губернатор обратил на необходимость дальнейшего раскрытия экспортного потенциала региона. Сегодня годовой объем не сырьевого и не энергетического тюменского экспорта вплотную приблизился к 1 млрд долларов США. В 2019 году этот вес надо взять, поставил задачу Александр Моор. И тут тоже не обойтись без нестандартных подходов.

Необходимость кардинального повышения производительности труда - одна из острейших проблем и всей России, и Тюменской области. Губернатор поручил внести изменения в порядок оказания поддержки инвестпроектов, сделав обязательным условием либо вхождение в региональную программу "Повышение конкурентоспособности экономики", либо самостоятельно принятое предприятием обязательство повысить производительность труда - в понятные сроки и на понятные величины.

Для решения этих и многих других задач по дальнейшему развитию региона Александр Моор намерен продолжать курс на вовлечение граждан в принятие решений на всех уровнях власти. Это не дань моде, а необходимость, подчеркнул он. Участие дает понимание, понимание рождает доверие. Глава региона твердо убежден: общество, где люди доверяют друг другу, развивается быстрее и гораздо легче переживает любые потрясения.

Тюменская область уже давно стала одним из локомотивов роста и развития всей страны. Регион продолжает движение в будущее, идя дорогой созидания и справедливости.

Евгений Бабенко