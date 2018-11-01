Руслан Кухарук: администрация Тюмени готова следовать обозначенным в послании направлениям

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: t-l.ru фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: t-l.ru

Глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал послание губернатора Тюменской области Александра Моора, заявив, что администрация города готова следовать всем обозначенным в нем направлениям.

"Руководитель региона ставит задачу реализовать ключевые для области проекты и сконцентрироваться на их исполнении. Красной нитью в выступлении звучит тема справедливости, и прежде всего о равных для всех граждан возможностей", - отметил Руслан Кухарук.

По его словам, государственные и муниципальные служащие должны быть не только внимательными к проблемам жителей, но и прислушиваться к их мнению, вести диалог, быть в постоянном контакте. Поэтому важно создавать равные возможности, чтобы те, кто принимают решения слышали голос буквально каждого жителя, а у тех у кого есть мнение, яркие идеи не боялись и высказывали их.

Тюмень уже давно и успешно реализует курс на социальные коммуникации. Администрация города регулярно проводит встречи с населением. "На них мы говорим о проработанных обращениях, жители определяют приоритетные вопросы, которые должны быть решены в кратчайшие сроки. Все наши проекты мы выносим на общественное обсуждение. Такая оперативная связь с жителями позволяет находить способы решения наиболее острых, актуальных проблем. Поэтому для нас важно развивать все средства коммуникации, в том числе и электронные", - сказал глава Тюмени, отметив, что все вместе должны научиться слышать представителей общественных объединений, активных жителей, а в целом и каждого горожанина. И хотя все люди разные, нужно сделать так, чтобы шанс изменить жизнь к лучшему был у каждого.

"Мы также продолжим курс на вовлечение граждан в принятие решений, и здесь я поддерживают губернатора, что это не дань моде, а необходимость, - подчеркнул он. - Губернатор процитировал Сенеку, что "Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены". Принудить к их использованию нельзя, но помочь, подсказать, иногда даже подтолкнуть можно и нужно. С помощью различных информационных ресурсов мы можем помочь донести свою позицию до большинства жителей города".

Современные общественные пространства создаются для людей, а их успехи напрямую зависят от того, насколько им комфортно, удобно находиться на этой территории. Александр Моор четко дал понять, что специалисты всех уровней не должны забывать о главной цели — улучшении качества жизни граждан, подчеркнул Кухарук.

Реализации майских указов отводится в послании много внимания. Отличительная особенность бюджета города Тюмени на 2019–2021 годы – интеграция приоритетов бюджетных расходов с национальными проектами, основанными на целях, поставленных президентом РФ.

"Забота о здоровье жителей – очень важный момент послания. И мы работаем в данном направлении в унисон с политикой руководства региона. 2018 год стал для нас знаковыми и мы активно занимались формированием "Зеленого пакета". Реальные практические действия: усиление надзора и мер воздействия на нарушителей; создание системных условий для сохранения зеленых насаждений; начало открытого диалога с общественностью; и работа с профессиональными сообществами. Все это уже дает положительные результаты. Справедливо, что все средства, полученные как компенсация, будут потрачены на озеленение города. А это 9 тысяч деревьев будет высажено в нашем городе в 2019 году. И программа сформирована, а средства предусмотрены в проекте бюджета. Все эти меры и приведут к формированию экологического сознания", - считает Руслан Кухарук.

Он подытожил, что в послании губернатор поставил конкретные задачи, реализация которых будет способствовать развитию региона и повышению качества жизни тюменцев. И только совместная планомерная работа позволит достичь этого результата.