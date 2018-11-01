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Профсоюзные лидеры высоко оценили послание губернатора

Политика, 10:08 23 ноября 2018

admtyumen.ru

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Послание губернатора Тюменской области Александра Моора областной думе очень значимо для всего общества. Такое мнение высказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Галина Келехсаева.

"Послание губернатора Тюменской области произвело на меня очень мощное впечатление. Глава региона говорил о социальной справедливости, равенстве возможностей, о том, что власти будут заботиться о благе жителей. Адресованный обществу призыв к совместной деятельности ради общего дела - это очень важно", - подчеркнула заместитель председателя ФНПР.

Галина Келехсаева уже во второй раз побывала в Тюмени. Она отметила, что город и регион активно развиваются. "Тюмень - современный, красивый и ухоженный город", - считает она.

Председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов "Тюменский облсовпроф" Михаил Кивацкий отметил, что профсоюзы не должны оставаться в стороне от решения поставленных в майском указе президента России и послании главы региона задач по повышению производительности труда.

"У тюменских профсоюзов есть потенциал для участия в реализации планов, намеченных в послании губернатора. Об этом шла речь и на недавно состоявшейся встрече руководителей территориальных профсоюзных организаций с главой региона. Власть хочет слышать мнение профсоюзов и совместно с ними решать задачи, стоящие перед регионом и страной - в том числе по созданию новых производств и рабочих мест", - считает Михаил Кивацкий.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Михаил Кивацкий , новые предприятия , новые рабочие места , послание губернатора , производительность труда , профсоюзы

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