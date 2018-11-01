Ковин прокомментировал инициативу Моора о создании промплощадок в районах

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Продвижение тюменских продуктов питания на внешние рынки, в том числе в северные автономные округа - главная задача местных сельхозпроизводителей, заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

"Развитию тюменского агропромышленного комплекса губернатор посвятил немалую часть своего послания. Александр Моор упомянул не только об успехах, но и о проблемах. Наша основная задача заключается сегодня в увеличении сбыта тюменских продуктов питания и сельхозпродукции на внешних рынках, в том числе в Югре и на Ямале", - отметил депутат.

Инициатива Александра Моора о создании в каждом сельском муниципалитете промышленных площадок, приходя на которые, инвесторы получали бы те же преференции, что и резиденты индустриальных парков - настоящее открытие, подчеркнул Владимир Ковин.

По его мнению, действующая в регионе и признанная лучшей в стране система сельхозкооперации охватывает пока далеко не полный спектр деятельности владельцев личных подсобных хозяйств и сельских индивидуальных предпринимателей.

"Например, в таких сегментах, как сбор дикоросов или картофелеводство, есть серьезный потенциал для дальнейшего развития сельхозкооперации. Это поможет многим сельским жителям увеличить свои доходы", - считает Владимир Ковин.

Кроме того, депутат предложил увеличить расходы на пополнение оборотных средств кредитной сельхозкооперации. Подобные займы очень востребованы крестьянами, а процент невозврата кредитов в разы ниже, чем в банковской сфере, подчеркнул он. В то же время этот финансовый инструмент помогает техническому перевооружению и технологической модернизации малой сельской экономики.

"Послание губернатора дает и пищу для размышлений, и новый импульс нашей работе по развитию региона. Например, серьезный упор был сделан на деятельность совета муниципальных образований. Действительно, это та структура, которая наиболее близка к реальным проблемам муниципалитетов и их жителей", - отметил председатель думского комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Евгений Бабенко