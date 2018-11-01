Тюменец зарезал свою супругу

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве супруги, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

21 ноября 2018 года в квартире дома на ул. Мебельщиков было обнаружено тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний супруг убитой.

Установлено, что мужчина поссорился с супругой и ударил ее ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Оба супруга были трезвы во время ссоры. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.