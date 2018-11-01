Тюменский драматический театр удостоился наград международного фестиваля

| Фото: tdt.kto72.ru | Фото: tdt.kto72.ru

Тюменский драматический театр удостоился наград в нескольких номинациях IX Международного фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм "ArtОкраина" 21 ноября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Коллектив театра отмечен в номинации "За сценическое воплощение трагической судьбы в спектакле "Анна Франк". Творческая лаборатория "PROсто%театр" (Тюмень) — "За расширение границ восприятия классического произведения в спектакле "Пушкин, Моцарт и Сальери". Специальный приз от Ксении Грин, представителя блогерского театрального сообщества, получил актер Сергей Скобелев за роль Сальери в спектакле "Пушкин, Моцарт и Сальери".

Приз оргкомитета получил спектакль "Анна Франк" Тюменского Большого драматического театра. Спектакль "Пушкин, Моцарт и Сальери" творческой лаборатории "PROсто%театр" удостоился Гран-при фестиваля.

Добавим, IX Международный театральный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм "АrtОкраина" проходил в театре "За Чёрной речкой" Санкт-Петербурга с 10 по 20 ноября.