Тюменские биатлонисты завершают подготовку к сезону в Австрии

biathlonrus.com biathlonrus.com

Первый этап Кубка мира состоится уже в начале декабря. Тюменцы в составе сборной России по биатлону принимают участие в последнем предсезонном сборе национальной команды.

Как сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе Союза биатлонистов России, сбор проходит в период с 18 по 30 ноября в австрийском Обертиллиахе - именно там завершится подготовка национальной команды к очередному сезону Кубка мира.

Напомним, что в основную команду на декабрьские этапы Кубка мира по результатам отбора попали трое тюменских биатлонистов: Ирина Старых, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Первый этап Кубка мира сезона 2018/19 пройдет со 2 по 9 декабря в словенской Поклюке.