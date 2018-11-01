  • 25 ноября 201825.11.2018воскресенье
  • USD65,6664
    EUR74,9385
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

Тюменские биатлонисты завершают подготовку к сезону в Австрии

Спорт, 11:36 25 ноября 2018

biathlonrus.com

Первый этап Кубка мира состоится уже в начале декабря. Тюменцы в составе сборной России по биатлону принимают участие в последнем предсезонном сборе национальной команды.

Как сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе Союза биатлонистов России, сбор проходит в период с 18 по 30 ноября в австрийском Обертиллиахе - именно там завершится подготовка национальной команды к очередному сезону Кубка мира.

Напомним, что в основную команду на декабрьские этапы Кубка мира по результатам отбора попали трое тюменских биатлонистов: Ирина Старых, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Первый этап Кубка мира сезона 2018/19 пройдет со 2 по 9 декабря в словенской Поклюке.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 25.11.2018Суперфинал по настольному футболу соберет сильнейших игроков
11:36 25.11.2018Тюменские биатлонисты завершают подготовку к сезону в Австрии
18:10 23.11.2018Около ста человек примут участие в межнациональном заплыве моржей в Тюмени
17:49 23.11.2018Футбольных судей наказали за ошибки в Тюмени