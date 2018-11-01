Первокурсники колледжа водного транспорта прошли посвящение

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тожественное посвящение учащихся 1-го курса Тюменского колледжа водного транспорта в слушатели факультативной специализированной группы по добровольной подготовке к военной службе прошло у памятника торпедному катеру "Комсомолец", сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Слушателями факультативной специализированной группы по добровольной подготовке к военной службе в рядах Российской Армии "Фрегат" стали 20 первокурсников тюменского колледжа водного транспорта.

Поздравили ребят секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, координаторы партийного проекта "Оружие Победы", в рамках которого шло строительство макета торпедного катера, — Алексей Салмин и Юрий Баранчук, член совета ветеранов судостроительного завода Юрий Андреев, глава управы Центрального округа Владислав Черкашин, председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов флота "Союз военных моряков" Виктор Карпов и другие.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Андрей Артюхов напомнил, что ученики колледжа водного транспорта взяли шефство над памятником торпедному катеру. Макет торпедного катера "Комсомолец" является точной копией тех, что изготавливались на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны. Всего предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу. "На них героически сражались многие прославленные моряки, в частности — 24 Героя Советского Союза", — отметил он.

Среди них — Владимир Гуманенко, награжденный орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Он первым в Великой Отечественной войне осуществил боевые действия при 6-балльном шторме, а также впервые использовал темноту в качестве прикрытия для маневров торпедных катеров.

"Берегите это место, ухаживайте за ним, проводите здесь мероприятия", — напутствовал первокурсников Андрей Артюхов.

Как рассказал руководитель специализированных классов по добровольной подготовке к военной службе Александр Молоков, то, чему научатся ребята здесь, пригодится им в будущем. "Когда они приходят в войска, для них все это не ново. Самое основное они получают здесь. Такие классы добровольной подготовки к военной службе единственные в регионе. По окончании обучения им выдадут удостоверение с оценками по военной подготовке для поступления в вузы и высшие военные заведения. И при отличном состоянии здоровья они могут попасть в элитные войска", – добавил он.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

С пожеланиями ребятам успехов выступил Виктор Карпов. "Поздравляю вас с днем принятия торжественного обязательства слушателя группы "Фрегат". Сегодня вы сделали очень важный и ответственный шаг. Желаю вам успехов на выбранном пути", - сказал он. К словам поздравления также присоединились представители общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" и регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".