Первокурсники колледжа водного транспорта прошли посвящение
Тожественное посвящение учащихся 1-го курса Тюменского колледжа водного транспорта в слушатели факультативной специализированной группы по добровольной подготовке к военной службе прошло у памятника торпедному катеру "Комсомолец", сообщает ТРО партии "Единая Россия".
Слушателями факультативной специализированной группы по добровольной подготовке к военной службе в рядах Российской Армии "Фрегат" стали 20 первокурсников тюменского колледжа водного транспорта.
Поздравили ребят секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, координаторы партийного проекта "Оружие Победы", в рамках которого шло строительство макета торпедного катера, — Алексей Салмин и Юрий Баранчук, член совета ветеранов судостроительного завода Юрий Андреев, глава управы Центрального округа Владислав Черкашин, председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов флота "Союз военных моряков" Виктор Карпов и другие.
Андрей Артюхов напомнил, что ученики колледжа водного транспорта взяли шефство над памятником торпедному катеру. Макет торпедного катера "Комсомолец" является точной копией тех, что изготавливались на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны. Всего предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу. "На них героически сражались многие прославленные моряки, в частности — 24 Героя Советского Союза", — отметил он.
Среди них — Владимир Гуманенко, награжденный орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Он первым в Великой Отечественной войне осуществил боевые действия при 6-балльном шторме, а также впервые использовал темноту в качестве прикрытия для маневров торпедных катеров.
"Берегите это место, ухаживайте за ним, проводите здесь мероприятия", — напутствовал первокурсников Андрей Артюхов.
Как рассказал руководитель специализированных классов по добровольной подготовке к военной службе Александр Молоков, то, чему научатся ребята здесь, пригодится им в будущем. "Когда они приходят в войска, для них все это не ново. Самое основное они получают здесь. Такие классы добровольной подготовки к военной службе единственные в регионе. По окончании обучения им выдадут удостоверение с оценками по военной подготовке для поступления в вузы и высшие военные заведения. И при отличном состоянии здоровья они могут попасть в элитные войска", – добавил он.
С пожеланиями ребятам успехов выступил Виктор Карпов. "Поздравляю вас с днем принятия торжественного обязательства слушателя группы "Фрегат". Сегодня вы сделали очень важный и ответственный шаг. Желаю вам успехов на выбранном пути", - сказал он. К словам поздравления также присоединились представители общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" и регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".