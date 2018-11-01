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"Рубин" победил в Ангарске

Спорт, 14:15 26 ноября 2018

www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Со счетом 3:1 тюменцы на выезде одолели "Ермака" в рамках очередного тура чемпионата Высшей хоккейной лиги России, сообщает ХК "Рубин".

В Ангарске аутсайдер лиги так и не смог навязать полноценную борьбу гостям. Третью шайбу подопечные Михаила Звягина забросили на последней минуте матча в пустые ворота хозяев льда, когда "Ермак" сменил вратаря на шестого полевого игрока, чтобы спасти встречу.

Следующая остановка "Рубина" в выездном турне – Красноярск. Там 26 ноября запланирована игра с местным "Соколом".

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# ВХЛ , Ермак , Красноярск , Рубин , хоккей

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