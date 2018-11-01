Для подростка катание с горки закончилось травмой груди

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

16-летняя девушка получила травму грудной клетки катаясь с горки. Она потеряла равновесие и упала с высоты 25 ноября, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Дядя девочки вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшая врачебная бригада скорой помощи медикаментозно уменьшила выраженный болевой синдром, после доставила пациента в Областную клиническую больницу № 2. Обследование показало, что у девушки растяжение связок грудного отдела позвоночника. Врачи стационара оказали необходимую помощь и в этот же день выписали ее домой.

Пожилому мужчине, получившему общее переохлаждение и обморожение конечностей, повезло меньше – в нужный момент рядом с ним не оказалось очевидцев, которые бы вызвали скорую и оказали первую помощь. Родственники обнаружили 66-летнего мужчину спустя два часа, после того как он потерял сознание во дворе своего частного дома.

Состояние пациента врач скорой помощи оценил как тяжелое. На момент осмотра пенсионер находился в коме, у него диагностировали травматический шок, критически низкую температуру тела минус 32°С. В стационар пациент доставлен на аппарате искусственной вентиляции легких, и в специальном изолирующим от внешней среды термоодеяле.

Всего за минувшие выходные, с 24 по 25 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 494 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 540 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 283 вызова, где состояние пациентов не представляло угрозу для жизни, — это повышение артериального давления, высокая температура, боль в пояснице и так далее.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 175 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Количество бригад на линии за прошедшие сутки — 41, нагрузка на одну бригаду — 19 вызовов.

Бригады скорой спасли 77 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 23 пациентам в состоянии комы, шока, 38 — с острым коронарным синдромом, 16 — с нарушением мозгового кровообращения.