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Конкурс "Сибирский валенок" стартовал в Ишиме

Общество, 18:05 26 ноября 2018

музей "Городская управа" Ишим | Фото: музей "Городская управа" Ишим

Конкурс "Сибирский валенок-2018" стартовал в Ишиме 26 ноября, сообщает музей "Городская управа".

Участвовать в нем могут все желающие. Конкурс проводится по номинациям: "Русский шик" (художественное оформление валенок); "Дизайнерское оформление предметов из валяной шерсти".

Прием работ идет до 19 декабря в музее "Городская управа" по адресу: Ишим, ул.Ленина, 64.

Финал конкурса, открытие выставки и награждение участников пройдет 22 декабря в 13 часов.

Вопросы по телефону 8 (34551) 5-15-22.

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# валенки , Ишим , конкурс

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