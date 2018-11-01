Конкурс "Сибирский валенок" стартовал в Ишиме

| Фото: музей "Городская управа" Ишим | Фото: музей "Городская управа" Ишим

Конкурс "Сибирский валенок-2018" стартовал в Ишиме 26 ноября, сообщает музей "Городская управа".

Участвовать в нем могут все желающие. Конкурс проводится по номинациям: "Русский шик" (художественное оформление валенок); "Дизайнерское оформление предметов из валяной шерсти".

Прием работ идет до 19 декабря в музее "Городская управа" по адресу: Ишим, ул.Ленина, 64.

Финал конкурса, открытие выставки и награждение участников пройдет 22 декабря в 13 часов.

Вопросы по телефону 8 (34551) 5-15-22.