Конкурс "Сибирский валенок" стартовал в Ишиме
| Фото: музей "Городская управа" Ишим
Конкурс "Сибирский валенок-2018" стартовал в Ишиме 26 ноября, сообщает музей "Городская управа".
Участвовать в нем могут все желающие. Конкурс проводится по номинациям: "Русский шик" (художественное оформление валенок); "Дизайнерское оформление предметов из валяной шерсти".
Прием работ идет до 19 декабря в музее "Городская управа" по адресу: Ишим, ул.Ленина, 64.
Финал конкурса, открытие выставки и награждение участников пройдет 22 декабря в 13 часов.
Вопросы по телефону 8 (34551) 5-15-22.