В тюменских поликлиниках проведут день открытых дверей

| Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

День открытых дверей состоится в тюменских поликлиниках 28 ноября. Жители смогут обратиться к главному врачу и заместителям непосредственно в поликлинике или позвонить по горячей линии.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, практика организации подобного формата работы с обращениями граждан в медицинские учреждения муниципального здравоохранения проводится на протяжении двух лет.

С 2017 года день открытых дверей проходит ежеквартально.