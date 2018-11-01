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В тюменских поликлиниках проведут день открытых дверей

Общество, 12:10 27 ноября 2018

Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

День открытых дверей состоится в тюменских поликлиниках 28 ноября. Жители смогут обратиться к главному врачу и заместителям непосредственно в поликлинике или позвонить по горячей линии.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, практика организации подобного формата работы с обращениями граждан в медицинские учреждения муниципального здравоохранения проводится на протяжении двух лет.

С 2017 года день открытых дверей проходит ежеквартально.

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# День открытых дверей , здравоохранение

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