На сцене "Орфея" пели и танцевали в честь мам

Фото предоставлено пресс-службой ЦКиТ "Тюмень" Фото предоставлено пресс-службой ЦКиТ "Тюмень"

Праздничные программы в честь Дня матери провел Дом культуры "Орфей" для жителей микрорайонов Мыс, Верхний Бор и Березняки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Одной из них стала программа "Мама, как много в этом слове". Ансамбль танца "Атриум" показал "Танец с мамами", вокальная студия "Орфей" исполнила песню "Бумажный самолётик", кроме того, выступили театральная студия "Бродвей" и ансамбль танца "Атриум" с постановкой "Мама, отведи меня в детство".

Зрителей порадовали своими вокальными номерами гости из села Исетского: трио "Кутерьма", Александр Царёв и Елена Капрлюк. И, конечно же, традиционно в концерте приняли участие творческие коллективы ДК "Орфей", среди которых образцовый любительский коллектив цирк-студия "Икар" и хор детской песни "Зоренька".

Также ДК "Орфей" провел программу "Дорогой и единственной посвящается". В мероприятии принимали участие жители микрорайонов "Березняки" и "Верхний Бор", а также дети и подростки, обучающиеся в школе № 45.

В честь мам прозвучали слова поздравлений, а вокальные и хореографические коллективы, среди которых клуб общения (волонтерское движение) "Молодежка", ансамбль современного танца "Феномен", студия эстрадной песни "Домисолька", студия танца "Феномен +", хор народной песни "Жемчужные узоры", детский хор народной песни "Сибирские зори" и вокальный ансамбль "Солиолис", исполнили свои самые яркие номера.