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Центр финансовой грамотности откроют в Югре

Общество, 16:16 28 ноября 2018

www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Региональный ресурсный центр повышения финансовой грамотности населения будет создан на базе Сургутского государственного университета, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Деятельность центра будет сконцентрирована на выстраивании системы финансового образования югорчан. При этом, как сообщил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин, элементы такой грамотности преподаются во всех образовательных учреждениях региона. При этом в округе функционирует 35 пилотных площадок по отработке лучших практик в данном направлении.

Новообразованный координационный совет займется созданием в Югре системы финансового образования, мониторингом реализации мероприятий в данной сфере.

Кроме того, он будет принимать участие в определении приоритетов развития региона в части финансового образования различных групп населения, организации взаимодействия между органами государственной власти всех уровней и учреждений.

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# ресурсный центр , финансовая грамотность , Югра

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