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Сильный снег и метель ожидаются 29 ноября в Тюмени

Общество, 13:10 28 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды на юге Тюменской области 29 ноября. По прогнозам синоптиков ожидается сильный снег и метель.

Температура воздуха днем составит в среднем минус 12-16 градусов, ночью - минус 21 градус. Ожидается ветер порывами до 5 метров в секунду.

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# погода , снег

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