Молочная продукция: почему лучше заказывать с завода?

| Фото: компании "Золотые луга" | Фото: компании "Золотые луга"

Выбирая между "пойти в магазин" и "заказать необходимые продуты в Интернете", россияне все чаще выбирают второе. По данным исследовательской компании Mix Research, через Интернет 44% россиян покупают непродовольственные товары и 6% россиян приобретают продукты питания.

С каждым годом количество россиян, вступивших в ряды интернет-покупателей, растет. Пользователей привлекает возможность экономии времени, денег, сохранения нервов и сил. Одним из решающих факторов является большой ассортимент продукции – более 70 наименований молока и молочной продукции в интернет-магазине с бесплатной доставкой без магазинной накрутки. На оформление заказа, в среднем, уходит 17 секунд. Персональное отношение к покупателю, качество и свежесть продукции – особое отличие заказа молочной продукции на дом от компании "Золотые луга".

Планирование покупок

Планирование меню и, как следствие, семейного бюджета экономит, сохраняет и даже преумножает деньги. Потому что можно запланировать рациональное использование продуктов. Потому что покупки в интернет-магазине дешевле. Ваша семья будет обеспечена здоровой и качественной продукцией. Грамотное планирование позволит убрать из холодильника полуфабрикаты и прочие вредности, внести в рацион больше молочных продуктов.

Новая удобная функция - это возможность планирования заказа на неделю вперед. Вы можете продумать свою продуктовую корзину для каждого дня недели. По вашему желанию в понедельник вам привезут с завода масло и сыр, во вторник - кисломолочную продукцию "Живи Здорово", в среду - набор классической молочной продукции вроде молока, кефира и ряженки. В четверг и пятницу - полноценные наборы для вкусных выходных. Формируйте меню, удобное вам и вашей семье. Каждый продукт содержит полное описание (БЖУ, ккал, состав). Формирование вашего заказа на заводе происходит индивидуально. Функция планирования доступна только для зарегистрированных пользователей.

Что сделать, чтобы мне привезли молочную продукцию?

Чтобы оформить заказ, необходимо зайти в личный кабинет на сайте, в левом верхнем углу зайти в "Меню". Пройти процедуру авторизации посредством смс или аккаунта в социальной сети. Далее нажать на кнопку "Доставка на неделю" и в правом верхнем углу выбрать адрес из списка. После составления меню на неделю необходимо его сохранить, нажав на "готово". Каждый день специалисты call-центра проверяют, есть ли у вас в расписании заказ на ближайшую дату возможной доставки. Если такой заказ есть в расписании, то создается заказ с типом "Из расписания". Он виден в разделе "Мои заказы". Далее в 10 часов вам приходит смс с запросом подтверждения или отклонения заказа. Если вы подтверждаете заказ, оформляется доставка в указанную дату.

Способ оплаты можно выбрать любой - оплата сразу или по приезду заказа курьеру картой.

Хороших покупок!

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