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Акция "Безопасный лед" стартовала в Бердюжском районе

Общество, 11:14 29 ноября 2018

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Акция "Безопасный лед" проходит на территории Тюменской области с 26 ноября по 2 декабря. Первый рейд рабочей группы 27-го ОФПС прошел на озере Камышное в 5 км от с. Бердюжье, сообщает региональное управление МЧС России.

Бердюжские спасатели совместно с представителем администрации провели беседы с рыбаками по безопасности нахождения на льду, каждому вручили памятки.

"Хотя лед на озере достигает двадцати сантиметровой толщины, безопасность никогда не лишняя", - считает пожарный Александр Федотов.

Сотрудники МЧС в рамках акции будут проводить профилактические мероприятия в местах массового выхода людей на лед, выявлять места неорганизованных выездов автотранспорта и выхода на лед людей, проведут информационно-разъяснительную работу среди населения и в учебных заведениях по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

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# акция , Бердюжье , лед , спасатели

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