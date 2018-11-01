  • 29 ноября 201829.11.2018четверг
  • USD66,9436
    EUR75,5191
  • В Тюмени -17..-19 С 7 м/с ветер северо-западный

Новая лаборатория ТюмГУ будет изучать городскую культуру в России и за рубежом

Общество, 12:31 29 ноября 2018

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Лаборатория культурных трендов открылась в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ в 2018 году, и она будет изучать городскую культуру в России и за рубежом, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Лабораторию возглавил один из ведущих мировых теоретиков цифровой культуры, исследователь новых медиа, основатель лаборатории Cultural Analytics Lab, профессор Городского университета Нью-Йорка Лев Манович.

"Если кратко, идея проекта – разработать новые методики и применить их к изучению современной культуры, сравнить и описать современную городскую культуру через большие данные о событиях и местах, а не только через посты в сетях, – рассказал Лев Манович. – Это будут города и в России, и в других странах. В Тюмени мы будем разрабатывать и проекты, и методику, а потом применять их к другим территориям".

Лаборатория разрабатывает методики выявления и эффективного применения культурных индексов – количественных и качественных показателей культурной активности, инновационности, степени глобализации и культурного разнообразия. С опорой на них можно исследовать отношения между креативно-инновационным потенциалом локаций и их социально-экономическим и культурно-историческим развитием, а также создать карты территорий, демонстрирующие эти индексы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# культура , лаборатория , тренды , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 29.11.2018На переправе Салехард - Лабытнанги открыли вторую полосу движения
12:31 29.11.2018Новая лаборатория ТюмГУ будет изучать городскую культуру в России и за рубежом
12:20 29.11.2018В Заводоуковске объявлен конкурс детских творческих работ, посвященных Пятачку
11:36 29.11.2018Восемьдесят пар тюменских педагогов готовятся выйти на паркет