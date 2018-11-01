Новая лаборатория ТюмГУ будет изучать городскую культуру в России и за рубежом

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Лаборатория культурных трендов открылась в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ в 2018 году, и она будет изучать городскую культуру в России и за рубежом, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Лабораторию возглавил один из ведущих мировых теоретиков цифровой культуры, исследователь новых медиа, основатель лаборатории Cultural Analytics Lab, профессор Городского университета Нью-Йорка Лев Манович.

"Если кратко, идея проекта – разработать новые методики и применить их к изучению современной культуры, сравнить и описать современную городскую культуру через большие данные о событиях и местах, а не только через посты в сетях, – рассказал Лев Манович. – Это будут города и в России, и в других странах. В Тюмени мы будем разрабатывать и проекты, и методику, а потом применять их к другим территориям".

Лаборатория разрабатывает методики выявления и эффективного применения культурных индексов – количественных и качественных показателей культурной активности, инновационности, степени глобализации и культурного разнообразия. С опорой на них можно исследовать отношения между креативно-инновационным потенциалом локаций и их социально-экономическим и культурно-историческим развитием, а также создать карты территорий, демонстрирующие эти индексы.