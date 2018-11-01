  • 29 ноября 201829.11.2018четверг
  • USD66,9436
    EUR75,5191
  • В Тюмени -17..-19 С 7 м/с ветер северо-западный

Туристов предупреждают о вспышке лихорадки Зика в Индии

Общество, 16:43 29 ноября 2018

управление Роспотребнадзора по ЯНАО | Фото: управление Роспотребнадзора по ЯНАО

Вторая в 2018 году в Индии вспышка лихорадки Зика наблюдается в шести районах штата Мадхья-Прадеш (центральная часть Индии). Такие данные приводит Роспотребнадзор, со ссылкой на Министерство здравоохранения Индии.

На 24 ноября 2018 г. официально сообщается о 127 случаях заболевания, 35 из которых – беременные женщины.

В действительности число заболевших в штате во много раз больше. Исходя из данных американских специалистов, изучавших вспышку лихорадки Зика в Бразилии в 2015 году, число переболевших там лихорадкой Зика, по найденным в их крови антителам к вирусу Зика, было в 40 раз выше, чем зарегистрированных больных с этим заболеванием. Таким образом, количество больных в штате не 127, а может превышать 5 тыс. человек. Специалисты здравоохранения Индии настаивают на необходимости повышения осведомленности населения о причинах заболевания лихорадкой Зика и путях ее распространения.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Индия , лихорадка Зика , Роспотребнадзор , туристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 29.11.2018Названы лучшие лаборанты-химики среди студентов Тюменской области
17:05 29.11.2018В России отменили обязанность устанавливать знак "Шипы" на авто
16:43 29.11.2018Туристов предупреждают о вспышке лихорадки Зика в Индии
16:21 29.11.2018Тюменские фильмы претендуют на Национальную молодежную кинопремию