Туристов предупреждают о вспышке лихорадки Зика в Индии

| Фото: управление Роспотребнадзора по ЯНАО | Фото: управление Роспотребнадзора по ЯНАО

Вторая в 2018 году в Индии вспышка лихорадки Зика наблюдается в шести районах штата Мадхья-Прадеш (центральная часть Индии). Такие данные приводит Роспотребнадзор, со ссылкой на Министерство здравоохранения Индии.

На 24 ноября 2018 г. официально сообщается о 127 случаях заболевания, 35 из которых – беременные женщины.

В действительности число заболевших в штате во много раз больше. Исходя из данных американских специалистов, изучавших вспышку лихорадки Зика в Бразилии в 2015 году, число переболевших там лихорадкой Зика, по найденным в их крови антителам к вирусу Зика, было в 40 раз выше, чем зарегистрированных больных с этим заболеванием. Таким образом, количество больных в штате не 127, а может превышать 5 тыс. человек. Специалисты здравоохранения Индии настаивают на необходимости повышения осведомленности населения о причинах заболевания лихорадкой Зика и путях ее распространения.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.