В Тюменской области растет число потребительских кооперативов

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Более 25,4 тыс. хозяйств населения сельских муниципалитетов и малых предпринимателей являются членами-пайщиками сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Тюменской области. Об этом депутатов Тюменской областной думы проинформировал региональный департамент агропромышленного комплекса.

По данным на начало 2018 года в Тюменской области действовало 112 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых 22 кредитных кооператива районного уровня и один областной кооператив. В 2017 году суммарный товарооборот сельскохозяйственных потребительских кооперативов составляет более 1 млрд 477 млн рублей, средний показатель на 1 действующий кооператив превышает 16,6 млн рублей. Услугами кооперативов охвачено 72 % сельских территорий области.

Кооператоры заготовили более 50,5 тыс. тонн молока, 2,2 тыс. тонн мяса всех видов, 395 тонн картофеля и овощей. Суммарный годовой доход сельских жителей, полученный через систему сельскохозяйственной потребительской кооперации, превысил 1 млрд рублей.

Тюменская система сельхозкооперации признана лучшей в России, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в послании депутатам областной думы.

"Кооперация прочно вошла в нашу жизнь и помогает развитию экономики, тиражированию технологий и успешного практического опыта. Сегодня перед владельцами личных подсобных хозяйств и кооперативами стоит задача повышения эффективности своей работы и качества производимой сельхозпродукции", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко