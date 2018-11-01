Дни еврейской культуры расскажут историю тюменской общины

| Фото: департамент по делам национальностей Тюменской области | Фото: департамент по делам национальностей Тюменской области

Дни еврейской культуры начнутся в Тюменской области в преддверии праздника Хануки с 1 декабря, сообщает региональный департамент по делам национальностей.

Концерты, выставки, лектории, спектакли, экскурсии познакомят с богатыми традициями и культурой еврейского народа, а также расскажут историю тюменской еврейской общины.

Старт национально-культурному марафону даст VII шахматный турнир на приз тюменской синагоги 1 декабря в 16 часов. По традиции состязание соберет титулованных спортсменов не только из России, но и ближнего зарубежья.

5 декабря в 19 часов слушатели открытого лектория узнают об истории самого яркого иудейского праздника Хануки и правилах зажигания ханукии – восьмисвечного традиционного праздничного светильника.

9 декабря в 16 часов творческие коллективы и исполнители соберутся вместе, чтобы исполнить традиционные и современные еврейские песни, зажечь последнюю свечу Хануки. Гостей праздника угостят блюдами еврейской кухни - традиционным латкесом, сладкими пончиками и фалафелем.

11 и 12 декабря тюменская иудейская община подготовила специальную программу для студентов тюменских вузов: лекцию-экскурсию по тюменской синагоге и выставку архивных фотографий "Старый фотограф", посвященную творчеству Соломона Кардонского.

13 декабря в 17 часов тюменские историки и краеведы примут участие в круглом столе "Еврейский артефакт". Кроме того, в этот день пройдет презентация альбома с фотографиями Иосифа Шустера, собранных в архивах, фондах музейных фондах и частных коллекциях.

В "Еврейском кинозале" 15 декабря в 17 часов начнется показ короткометражных фильмов "Корова Брандта", "Лестница Шустера" и "Лестница Шустера. Мир теней", созданных тюменской синагогой совместно с "ДроваленСтудио".

Завершатся Дни еврейской культуры 16 декабря в 14 часов показом спектакля "Адресат выбыл" (Екатеринбург), основанного на письмах двух друзей детства еврея Макса и немца Мартина.

Площадкой для проведения мероприятий станет тюменская синагога (ул. Кирова, 44).