Омбудсмен по правам человека и рыбоохрана УФО договорились о совместной работе

Общество, 12:09 15 декабря 2025

Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства в лице руководителя Ивана Матаева и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских подписали соглашение о взаимодействии. Стороны будут проводить совместные мероприятия при госконтроле в области рыболовства.

"Это знаковое событие призвано обеспечить более высокий уровень правовой защищённости граждан, чья деятельность так или иначе связана с рыболовством – будь то промышленное рыболовство, любительский лов или просто пребывание в водоохранных зонах", - уточнили в терруправлении Росрыболовства.

Кроме того, по соглашению будут проводить совместные консультации, обмениваться информацией по обращениям, которые касаются нарушений выявленных в процессе контроля.

Это позволит не только своевременно реагировать на возможные нарушения, но и вести превентивную работу, разъясняя гражданам их права и обязанности.

# Нижнеобское территориальное управление , омбудсмен , соглашение о сотрудничестве

﻿
