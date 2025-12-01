Омбудсмен по правам человека и рыбоохрана УФО договорились о совместной работе

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства в лице руководителя Ивана Матаева и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских подписали соглашение о взаимодействии. Стороны будут проводить совместные мероприятия при госконтроле в области рыболовства.

"Это знаковое событие призвано обеспечить более высокий уровень правовой защищённости граждан, чья деятельность так или иначе связана с рыболовством – будь то промышленное рыболовство, любительский лов или просто пребывание в водоохранных зонах", - уточнили в терруправлении Росрыболовства.

Кроме того, по соглашению будут проводить совместные консультации, обмениваться информацией по обращениям, которые касаются нарушений выявленных в процессе контроля.

Это позволит не только своевременно реагировать на возможные нарушения, но и вести превентивную работу, разъясняя гражданам их права и обязанности.