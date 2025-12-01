В Тюменском округе инвесторы реализовали 24 проекта на 7,5 млрд рублей за год

24 проекта реализовали инвесторы в Тюменском округе за 2025 год. Общий объем вложения превысил 7,5 млрд рублей.

Об этом рассказала глава Тюменского округа Ольга Зимина на подведении итогов 2025 года.

"Очень показательно, что в числе инвестпроектов есть крупные, такие как логистический центр в Успенке, новая очередь завода по производству медицинских изделий, и небольшие, которые развивают сферу услуг. Предприниматели ориентированы на потребности жителей округа", уточнила Ольга Зимина.

Она также отметила, что за год количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 11 %. Их количество приближается к восьми тыс. Прирост, по словам главы округа, говорит о том, что предприниматели в муниципальном образовании очень динамично развивающиеся, грамотные, крепко стоящие на ногах.

В 2025 году в два раза выросло и количество самозанятых. Все больше предприимчивых жителей округа готовы платить налоги и цивилизованно вести бизнес.

Оксана Корнеенкова