Тюменская область стала третьей в УФО по вакансиям на производствах

Экономика, 12:20 15 декабря 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свердловская область находится на первом месте по уровню спроса на производственный персонал на Урале по итогам ноября. На втором месте Челябинская область, на третьем — Тюменская область, сообщают эксперты hh.ru.

Самые востребованные специалисты на производстве — электромонтажники (13% вакансий), машинисты (11%), сварщики, слесари (по 10%), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (7%), другие.

При этом довольно часто компании ищут работников не только в родном регионе, но и на вахту. Лидером по доле вакансий вне дома стал ЯНАО — здесь 62 % предложений из сферы производства подразумевают вахтовую занятость. Кроме того, половина производственных предложений приходятся на вахту в ХМАО (54%) и Тюменской области (46%). А больше всего шансов найти работу в родном регионе у производственных специалистов в Курганской области (вахта — 38%), Челябинской области (32%) и Свердловской области (25%).

"Высокая доля вахты всегда отражается на уровне предлагаемых заработных плат, и поднимает их "выше рынка", именно такая ситуация сложилась и в сфере производства. Медиана зарплатного предложения на Урале в направлении "производство, сервисное обслуживание" в ноябре 2025 достигла 135 тысяч рублей. Причем самые конкурентные предложения зафиксированы именно там, где вахты больше всего, это ЯНАО (медиана зарплатного предложения — 177 тысяч рублей), ХМАО (161 тысяча рублей), Тюменская область (152,9 тысяч рублей). Там, где доля вахтовых вакансий поменьше, отстают и суммы предложений: Курганская область (110,4 тысяч рублей), Челябинская область (109 тысяч рублей), Свердловская область (99,6 тысяч рублей)", — прокомментировала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

промпроизводство, работа

