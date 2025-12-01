В Сургутском районе управленческий форум стал площадкой для диалога участников

| Фото: Александр Шумай | Фото: Александр Шумай

В Сургутском районе состоялся первый управленческий форум "Вектор лидерства: управление образованием будущего". Мероприятие, объединившее 250 руководителей образовательных организаций, административные команды и кадровый резерв управленцев, стало итоговым событием года в рамках проектов "Эффективный руководитель" и "Район возможностей".

"Особенностью форума стало то, что возможные партнеры со всей России здесь представили новейшее оборудование: оснащение для школьных театров и мультипликационных студий, робототехнические комплексы, развивающую технику для детсадов, интерактивные столы и панели. В конце мероприятия состоялось награждение партнеров и активных участников управленческих муниципальных проектов", – обозначил особенность глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Основная же программа была посвящена интенсивному профессиональному диалогу и обмену опытом между управленцами и приглашенными федеральными экспертами.

"Мы создали площадку для диалога, чтобы выработать единые векторы развития образования. Ключевая задача – понять, как выстраивать сильные управленческие команды для современной школы. Нам было важно пригласить топовых специалистов, чтобы перенять лучший опыт", – пояснила директор департамента образования Сургутского района Ольга Кочурова.

Форум рассматривается как важный элемент системной работы по подготовке кадров для учреждений образования Сургутского района, направленной на повышение квалификации действующих и будущих руководителей. Особый акцент в этой работе делается не только на управленческие и цифровые компетенции, но и на главный приоритет – создание в школах среды, ориентированной на благополучие и гармоничное развитие каждого ребенка.

Программа мероприятия была насыщенной. После пленарного заседания участники работали на тематических площадках, посвященных нейросетям в образовании, бренд-коду школы, человекоцентричному управлению, командообразованию и эмоциональному интеллекту. Спикеры высоко оценили системную работу района с кадрами. Максим Сергеевич Казарновский, директор Московского международного салона образования, выделил комплексный подход Сургутского района к привлечению и удержанию педагогов:

"Впечатляет, что здесь речь идет не просто о заполнении штатного расписания, а о создании целостного предложения для специалиста. Когда человек рассматривает возможность переезда, ему важно понимать, какие перспективы откроются для него лично, для его семьи, для профессионального и карьерного роста. Такой подход, при котором педагог, приезжая в район, не просто занимает должность, а существенно улучшает качество своей жизни, является фундаментальным для решения кадровых вопросов, особенно в удаленных территориях. Сургутский район демонстрирует очень ценные практики в этой области", – подчеркнул Казарновский.

Мнения экспертов и участников сошлись в главном: современная школа требует от лидера как технологической грамотности, так и глубокой человечности.

"Такие форумы дают новые стимулы и инструменты для работы. Особенно жду всего, что связано с искусственным интеллектом – это не заменит учителя, но может стать отличным помощником, чтобы увлечь детей", – поделилась учительница начальных классов Лянторской школы № 5 Елена Коптева.

Форум завершился панельной дискуссией о человекоцентричности в управлении и церемонией награждения партнеров и активных участников муниципальных проектов.