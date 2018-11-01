Жителя Заводоуковска обвиняют в незаконной рубке леса

| Фото: МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

Житель Заводоуковского района 1983 г. р. обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с 1 июля по 8 августа 2018 года обвиняемый, с целью проведения лесозаготовительных работ в интересах жительницы Заводоуковского района, заключившей договор купли-продажи лесных насаждений в объеме 120 куб. метров деревьев породы сосна, путем выборочной их рубки, самовольно и незаконно, путем сплошной рубки, спилил в деляне 195 деревьев породы сосна, объемом 180 куб. метров и 3 дерева породы береза, объемом 0,59 куб. метров. В данной деляне деревья, подлежащие вырубке, были проклеймены, о чем было известно обвиняемому.

В результате преступных действий злоумышленник причинил департаменту лесного комплекса Тюменской области материальный ущерб на сумму, превышающую 3 млн 300 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.