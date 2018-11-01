В Уватском районе задержали ямальца с поддельными правами

| Фото: www.65.media | Фото: www.65.media

Жителя ЯНАО с поддельным водительским удостоверением задержали в Уватском районе сотрудники ГИБДД, сообщает региональное управление МВД России.

На 372 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск инспекторы остановили автомобиль марки "Мазда" для проверки документов. Водитель предоставил водительское удостоверение, в котором были замечены признаки подделки. В ходе разбирательств установлено, что 25-летний житель Ямало-ненецкого автономного округа приобрел водительское удостоверение в сети интернет в октябре 2016 года. По результатам экспертизы установлено, что водительское удостоверение изготовлено не производством ФГУП "Гознак".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, либо арест на срок до шести месяцев.