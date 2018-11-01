Тюменские лыжники побегут в Красноярске

| Фото: Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона | Фото: Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона

Сильнейшие лыжники Тюменской области примут участие в первом этапе Кубка России, который состоится в Красноярске.

В спор за престижный трофей вступят Николай Морилов, Андрей Парфёнов, Ольга Кучерук, Ольга Вокуева и другие опытные тюменские спортсмены, сообщает Федерация лыжных гонок Красноярского края.

Борьба за Кубок стартует 1 и 2 декабря. В дебютном этапе соревнований будет разыграно четыре комплекта медалей. В первый день зимы состоится индивидуальный спринт классическим стилем. На следующий день пройдут гонки с раздельно старта. Женщины преодолеют 10 км, а мужчины – 15 км.