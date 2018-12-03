Инновационную тетрадь для обучения шрифту Брайля протестировали в Ялуторовске

Фото Тюменского технопарка Фото Тюменского технопарка

Ученики специализированной ялуторовской школы №6 провели первое тестовое испытание устройства, предназначенного для обучения слепых и слабовидящих людей шрифту Брайля. Опытный образец электронной тетради "Сиолл", не имеющей аналогов в мире, был предоставлен резидентом бизнес-инкубатора Тюменского технопарка - инновационным предприятием "Сибирские инновации", сообщает Тюменский технопарк.

Пятеро детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие и слепые) в присутствии родителей, тифлопедагогов и дефектологов провели пробное занятие. По оценкам учеников и педагогов, работать в такой тетради удобно, хотя и потребуется определенный навык.

"Электронная тетрадь – новый продукт в линейке Сиолл. Она разработана в дополнение к уже первой разработке – учебнику, который мы создали, став резидентами Тюменского технопарка. Мы передаем разработку в школу для опытной эксплуатации до конца года и надеемся, что благодаря нашему оборудованию обучение детей чтению и письмустанет максимально доступным и комфортным, как для самого учащегося, так и для преподавателя. Со своей стороны, готовы оказать любую техническую и консультативную помощь в этот период", - отметил руководитель проекта Айдар Фахрутдинов.

Интерес к тюменской инновационной разработке высказала и директор ялуторовской школы Ирина Падалка, которая всегда поддерживает оснащение школы передовыми устройствами: "Сотрудничество с "Сибирскими инновациями" – одна радость для нас. Наши дети как никто нуждаются в современном оборудовании, ведь учебный процесс у них требует особенного внимания и старания. С помощью таких тетрадей они смогут учиться и быстро адаптироваться к среде. Надеемся, испытательный период будет успешно пройден, и уже в скором будущем мы сможем приобрести для школы несколько устройств".

"Сиолл" - это учебники и тетради с расширенным функционалом для обучения незрячих людей. В комплект учебников входят специальные модули "Ученик" и "Учитель", которые взаимодействуют между собой посредством беспроводной связи. Тетрадь – более простой и экономичный вариант, который сохранил функционал учебника, но при этом имеет более миниатюрные размеры.

Проект электронной тетради стал победителем программы "Старт" Фонда содействия инновациям Тюменской области в 2018 году.