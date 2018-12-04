Пожарные научили тобольских школьников, как вести себя в опасной ситуации

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Конкурс-соревнование "Спастись и выжить" прошел в тобольском центре детского технического творчества. Школьники 6-8 классов проверили знания правил поведения в различных ЧС, а также их познакомили с индивидуальными средствами защиты, сообщает региональное управление МЧС России.

В состязании принимали участие 13 команд из образовательных учреждений Тобольска и воспитанники центра детского технического творчества в возрасте 11-13 лет.

Каждая команда, состоящая из пяти человек, выполняла задания согласно маршрутному листу и проходила этапы: "Служба спасения – 01"; "Основы медицинских знаний"; "Безопасность на транспорте и в городе"; "Опасности от ЧС техногенного характера"; "Правила поведения в опасных ситуациях в школе и дома".

По итогам соревнований победителем стала команда школа № 13 ("Сухие рукава"), второе место заняла команда школы №17 ("Огонек"), на третьем месте - команда школы № 2 ("Школа безопасности"). Победители и призеры награждены дипломами. Школьники получили именные сертификаты участника конкурса, а их руководителям вручили благодарственные письма.