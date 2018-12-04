О качестве и безопасности детских товаров, новогодних подарков расскажут по горячей линии

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Горячая линия, посвященная качеству и безопасности детских товаров, новогодних подарков работает с 3 по 21 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Жители Тюменской области смогут получить консультации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по телефонам 20-31-11, 20-22-89, 20-86-66 - вопросы защиты прав потребителей, 20-24-03, 69-67-84, 8 963 068 79 21 - вопросы в области санитарного законодательства, а также в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области 68-48-94.