  • 4 декабря 20184.12.2018вторник
  • USD66,2921
    EUR75,3874
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

О качестве и безопасности детских товаров, новогодних подарков расскажут по горячей линии

Общество, 12:49 04 декабря 2018

tagilka.ru | Фото: tagilka.ru

Горячая линия, посвященная качеству и безопасности детских товаров, новогодних подарков работает с 3 по 21 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Жители Тюменской области смогут получить консультации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по телефонам 20-31-11, 20-22-89, 20-86-66 - вопросы защиты прав потребителей, 20-24-03, 69-67-84, 8 963 068 79 21 - вопросы в области санитарного законодательства, а также в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области 68-48-94.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , новогодние подарки , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:43 04.12.2018Цапель в Тюменской области стало больше, считают ученые
13:10 04.12.2018Тюменские отделения Почты России становятся доступнее
12:49 04.12.2018О качестве и безопасности детских товаров, новогодних подарков расскажут по горячей линии
12:38 04.12.2018ТюмГУ провел на своей базе первый международный чемпионат WorldSkills Asia