Художник из Казахстана нарисует концепт-арт с видом на Тюмень

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Художник из Казахстана Данияр Кдыров нарисует в прямом эфире концепт-арт с видом на Тюмень на международном однодневном talk-форуме Культuritsa 9 декабря, сообщает мультицентр "Моя территория".

В музейном комплексе им. Словцова (Советская, 63) тюменцы посетят лекции и мастер-классы от экспертов из Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Казахстана. Форум пройдет по пяти направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство. Начало в 11 часов.

Чтобы стать участником форума, необходима регистрация по ссылке.

Концепт-арт создаст Данияр Кдыров, художник, рисующий для игр Crossout и Star Conflict. Также на встречах участники смогут узнать о развитии социального предпринимательства в Азербайджане, о предпринятых шагах и трудностях, с которыми сталкиваются специалисты этого направления. Экспертом по данной теме выступит Сара Раджабли, первый социальный предприниматель из Азербайджана, представляющая страну в ООН. О развитии медиаиндустрии в Узбекистане, о препятствиях и их решениях, как создать уникальный медиапродукт на ТВ с тюменцами поговорит Хабибулло Набиев, директор компании KHABI по созданию клипов, ведущий авторской передачи "Премьера" на канале ZorTv, в которой общается с приглашенными знаменитыми артистами.

На генерационной сессии "Креативные индустрии" вместе с Жулдыз Сейсенбековой из Казахстана, руководителем креативного департамента проектного офиса "Новая экономика", организатором фестиваля креативных индустрий и масштабного детского шоу-показа, участники форума поразмышляют о том, каким должно быть первое креативное пространство в Тюмени с событийным, внешним и внутренним наполнениями. А на мастер-классе Констанцы Дохотару, архитектора-урбаниста, специалиста по возрождению городов, поговорят о пути урбаниста, а также эксперт поделится опытом развития городов Молдавии.

"Мы хотим поделиться своим опытом и обменяться им с зарубежными коллегами, пообщаться вживую и поддерживать связи в будущем. Форум поможет участникам понять, на что делать упор, как двигаться в нужном направлении, а также ответит на вопрос, как начать заниматься новым делом, какие могут быть препятствия, решения и последствия", — отметила руководитель проекта Дарья Ермакова.

На форуме для тюменцев будут работать интерактивные зоны: крупнейшая молодежная организация AIESEC расскажет про стажировки в других странах, с возможностью сразу записаться на них, а команда приложения "Открой свою Тюменскую область" проведет квест. Также с помощью VR-очков каждый желающий сможет пройтись по тюменским улицам, Тобольскому кремлю и Абалаку. Закрытие форума начнется в 17 часов 30 минут.