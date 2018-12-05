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Быстрый Интернет впервые появился в Гагарино Ишимского района

Общество, 15:43 05 декабря 2018

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Быстрый интернет "Ростелеком" впервые пришел в с. Гагарино Ишимского района, сообщает пресс-служба компании.

Связисты в короткие сроки проложили 8 км оптоволоконной линии, установили современное оборудование, обеспечивающее работу сети, и провели работу по формированию телеком-инфраструктуры в жилых домах.

Оптическая сеть охватит сегмент малоэтажных застроек, расположенных по ул. Зеленая, Мира, Молодежная, Полевая и Школьная. 60 семей села получат возможность пользоваться интернетом на скорости более 100 Мбит/с, интерактивным телевидением, цифровой телефонией и домашним видеонаблюдением. Сельчанам не придется ждать завершения всего проекта: строительство проводится поэтапно, а доступ к новым услугам появляется по мере подключения домов к "оптике".

"Ростелеком" продолжает развиваться и инвестировать в строительство волоконно-оптических линий связи не только в многоэтажном, но и в частном секторе по всей Тюменской области. Стоит отметить, что работы по созданию телеком-инфраструктуры в селе компания реализует в полном объеме за счет собственных средств, - рассказал директор межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Ишима компании "Ростелеком" Виктор Самохвалов. - Первые подключения уже начались, а всю стройку планируем завершить к апрелю следующего года".

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# Интернет , Ишимский район , Ростелеком

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