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Учителям в Голышманово будут компенсировать расходы за найм жилья

Общество, 16:49 05 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую меру социальной поддержки - компенсация расходов за найм жилья для педагогов одобрили депутаты на ноябрьском заседании думы, сообщает администрация Голышмановского округа.

"Данное постановление дает право учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и тренерам, прибывшим на работу в Голышмановский городской округ, на частичное возмещение расходов по найму жилого помещения в течение трех лет, – рассказал начальник правового отдела администрации района Олег Пуртов. – На такую материальную помощь могут рассчитывать не только молодые специалисты, но и стажисты, пожелавшие трудиться в наших учреждениях образования и спорта".

Размер компенсации будет определен позже с учетом результатов мониторинга стоимости сдаваемого в аренду жилья на территории округа. Депутаты уверены, что принятое решение позволит улучшить ситуацию с педагогическими кадрами на селе.

Ответственным за выплаты компенсаций назначен отдел образования округа. Их планируется выдавать с 2019 года.

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# Голышманово , депутаты , жилье , компенсация , расходы , учителя

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