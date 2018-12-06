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Горячую линию по качеству городской среды и благоустройства запустили в ОП РФ

Общество, 17:10 06 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию о качестве реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" запустили в Общественной палате РФ.

Проект по задумке авторов позволит определить фактический уровень конфликтов между жителями и органами власти, между которыми часто возникают споры по тем или иным вопросам застройки. Все обращения будут перепроверяться, специалисты постараются помочь разрешить спорные ситуации.

Результаты горячей линии станут основой для доклада правительству РФ. Кроме того, общественники планируют составить рейтинг регионов по напряженности градостроительных конфликтов.

Высказать претензии к выполнению работ по формированию комфортной городской среды или пожаловаться на то, что при планировании таких работ не было учтено мнение граждан, можно по телефону: +7 (800) 737-77-66 или при помощи специальной онлайн-формы на сайте.

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# горячая линия , комфортная городская среда , Общественная палата

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