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Житель Ишима задержан за кражу ливневых решеток

Происшествия, 14:03 06 декабря 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

29-летний безработный житель Ишима задержан за кражу чугунных ливневых решеток, сообщает региональное управление МВД России.

Установлено, что мужчина, находясь в вечернее время на одной из улиц города, похитил чугунные решетки водоотводных лотков. Злоумышленник планировал сдать их в пункт приема металла. Своими действиями причинил организации города ущерб на сумму более 10 тыс. рублей. Решетки обнаружены по месту проживания фигуранта. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мерой пресечения до суда выбрана подписка о невыезде.

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# Ишим , кража , ливневые решетки

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