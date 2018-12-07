Финальный показ коллекций дизайнеров Крайнего Севера начнется 7 декабря

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Финальный показ коллекций дизайнеров Крайнего Севера пройдет в Салехарде 7 и 8 декабря, сообщает правительство ЯНАО.

С середины сентября 18 ямальских дизайнеров – участников проекта "Ямал – центр арктической моды" готовили свои эксклюзивные коллекции. Помимо подготовки к показу участницы два месяца проходили интенсивное онлайн обучение по истории моды, продвижению бизнеса, актуальным трендам в индустрии и другое.

В рамках фестиваля пройдет диалоговая площадка "Возможности развития современных молодых дизайнеров арктических территорий". На ней обсудят ситуацию на российском рынке моды, востребованность отечественной эстетики за рубежом совместно с экспертами из Италии Ромина Тоскано и Марко Д'Амико.

По итогам двух дней модных показов жюри конкурса определит победителей в трех номинациях – "Традиции", "Адаптация", "Тренды".