Финальный показ коллекций дизайнеров Крайнего Севера начнется 7 декабря
Финальный показ коллекций дизайнеров Крайнего Севера пройдет в Салехарде 7 и 8 декабря, сообщает правительство ЯНАО.
С середины сентября 18 ямальских дизайнеров – участников проекта "Ямал – центр арктической моды" готовили свои эксклюзивные коллекции. Помимо подготовки к показу участницы два месяца проходили интенсивное онлайн обучение по истории моды, продвижению бизнеса, актуальным трендам в индустрии и другое.
В рамках фестиваля пройдет диалоговая площадка "Возможности развития современных молодых дизайнеров арктических территорий". На ней обсудят ситуацию на российском рынке моды, востребованность отечественной эстетики за рубежом совместно с экспертами из Италии Ромина Тоскано и Марко Д'Амико.
По итогам двух дней модных показов жюри конкурса определит победителей в трех номинациях – "Традиции", "Адаптация", "Тренды".