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РЖД организовала акцию "Новогодняя ночь"

Общество, 19:15 06 декабря 2018

РЖД во Вконтакте | Фото: РЖД во Вконтакте

Акция "Новогодняя ночь" стартовала по все стране, сообщает РЖД.

Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%. Специальное предложение действует в рамках акции "Новогодняя ночь" и распространяется на верхние места купейных и плацкартных вагонов ряда поездов, отправляющихся в рейс 31 декабря.

При этом сервисные услуги (постельное белье, питание и другое) оплачиваются в полном объеме. Предложение не распространяется при оформлении билетов по детскому тарифу, а также при оформлении билетов для организованных групп.

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# акция , Новый год , РЖД

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