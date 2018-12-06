РЖД организовала акцию "Новогодняя ночь"

| Фото: РЖД во Вконтакте | Фото: РЖД во Вконтакте

Акция "Новогодняя ночь" стартовала по все стране, сообщает РЖД.

Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%. Специальное предложение действует в рамках акции "Новогодняя ночь" и распространяется на верхние места купейных и плацкартных вагонов ряда поездов, отправляющихся в рейс 31 декабря.

При этом сервисные услуги (постельное белье, питание и другое) оплачиваются в полном объеме. Предложение не распространяется при оформлении билетов по детскому тарифу, а также при оформлении билетов для организованных групп.