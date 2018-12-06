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Объявлен цвет 2019 года

Общество, 19:58 06 декабря 2018

pantone.ru | Фото: pantone.ru

Живой коралл (Living Coral) - оживляющий и жизнеутверждающий оттенок оранжевого с золотистыми полутонами станет цветом 2019 года, сообщает Исследовательский и информационный центр по цвету Pantone.

"Подобно тому, как коралловый риф являются источником пропитания и убежищем для морской жизни, яркий, но мягкий живой коралл принимает нас в свои теплые и заботливые объятья, дающие комфорт и помогающие держаться на плаву в нашем постоянно меняющемся мире" - говорится на сайте центра.

В одежде и аксессуарах живой коралл создает яркий контраст с любым цветом спектра. В косметике он подходит для любого оттенка кожи, привносит красоту естественного цвета в румяна, тени и помаду, с ним свободные, игривые образы станут сильнее и мягче.

Цвет может стать смелым заявлением в интерьере и декоре, создаст ощущение тепла, покоя в доме в качестве основного или добавит своей энергией мощный цветовой эффект.

Добавим, Pantone - разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна - уже 20 лет при выборе цвета года тщательно рассматривает и анализирует тенденции. Специалисты в поисках новых цветовых трендов изучают индустрию развлечений, моду, все сферы дизайна, популярные места для путешествий.

Первый раз анонс цвета года был сделан в 2000 году, тогда это был лазурный (Cerulean). Живой коралл (Living Coral) сменит в 2019 году ультра-фиолет (Ultra Violet) 2018 г.

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# Pantone , коралл , Новый год , цвет

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