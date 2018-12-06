Прием некачественной пищи чаще всего приводит к смерти, считает Роспотребнадзор

| Фото: depzdrav.yanao.ru | Фото: depzdrav.yanao.ru

Больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации сотрудников, в большинстве случаев летальный исход — это следствие заболеваний, связанных с приемом пищи.

"Около 63 процентов смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

"Для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно", - отмечают специалисты.