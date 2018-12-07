Горожанам предлагают тюменское на ярмарке локальных производителей в "Колумбе"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 % составит доля продуктов от тюменских товаропроизводителей на прилавках новой сети магазина "Перекресток". Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель директора департамента потребительского рынка Тюменской области Александр Сидоров на региональной ярмарке локальных производителей в торговом центре "Колумб" 7 декабря.

Он отметил, что на данный момент доля местной продукции - около 48 % в различных категориях, но комплекс мероприятий по продвижению проекта "Продаем тюменское" позволит увеличить количество таких товаров на полках сети.

На ярмарке, приуроченной к открытию новой сети, представлена продукция Ялуторовского мясокомбината, компаний "Эра моря", "Золотые луга", "Ландис" и других. Вся тюменская продукция выделена новыми стикерами "Выбираем свежее, покупаем тюменское". Промоутеры предлагали покупателям продегустировать продукцию, рассказывая о хороших скидках.

Директор дивизиона "Урал" торговой сети "Перекресток" Николай Разумовский отметил: "Несмотря на то, что мы - федеральная сеть, нам важно, чтобы в нашем ассортименте была представлена продукция местных товаропроизводителей. Буквально несколько часов назад прошла торгово-закупочная сессия, в которой они участвовали - и те, чьи товары представлены в нашем ассортименте, и те, которых пока нет. В ближайшее время новая продукция появится на полках наших магазинов".

Ярмарка локальных производителей будет работать до 15 часов 8 декабря в торговом центре "Колумб" в супермаркете "Перекресток". Мероприятие проходит в рамках областного проекта "Продаем тюменское!".

Наталья Андреева