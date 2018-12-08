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В Тобольске презентовали проект "Живая история"

Общество, 15:01 08 декабря 2018

ЖИВАЯ-ИСТОРИЯ.РФ | Фото: ЖИВАЯ-ИСТОРИЯ.РФ

Проект "Живая история" и фильм "Тоболяки в годы ВОВ" презентовали в Тобольске. На мероприятии присутствовали ветераны, труженики тыла и те, кто принимал непосредственное участие в проекте, сообщает администрация Тобольска.

Фильм повествует о том, как жили, где трудились тоболяки в годы войны и как помогали фронту. Кроме важной исторической информации в фильме использованы интервью с жителями Тобольска, заставшими это время.

Проект "Живая история" создан в 2017 году педагогами Дома детского творчества Александром Буймовым и Евгенией Суворовой. В него вошли истории жизни людей во время войны, рассказанные очевидцами тех событий: рассказы от родственников, друзей, членов семей ветеранов, которые не дожили до нашего времени, но успели передать свой жизненный рассказ близким людям.

Все интервью и фильм "Тоболяки в годы ВОВ" можно посмотреть на сайте ЖИВАЯ-ИСТОРИЯ.РФ.

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# ветераны , тобольск , фильм

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