Собака почти месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пес по кличке Мэдисон в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернутся к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии находился их дом, пишет РИА Новости.

Питомец ждал их, словно охраняя свой бывший дом. Пса подкармливала одна из сотрудниц местной организации по спасению бездомных животных.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. В результате возгорания погибли 85 человек, разрушены около 14 тыс. домов. Пожар был локализован только 25 ноября.