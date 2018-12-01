Стартовал конкурс "Моя законотворческая инициатива"

| Фото: admiskitim.ru | Фото: admiskitim.ru

Стартовал прием заявок первого отборочного тура XIV Всероссийского конкурса на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива", сообщает Тюменская областная дума.

Конкурс пройдет в три этапа. В нем могут принять участие школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в Тюменской области.

К участию в отборочном туре допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами под руководством одного научного руководителя или без него.

На первый этап принимают работы по следующим направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура и другим.

Работы, признанные победителями первого тура, будут направлены для участия во втором этапе конкурса. 21-23 мая 2019 года в Москве будет проведен итоговый этап, на котором будут определены победители.

Информация и комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления публикуется на официальном сайте. Работы принимают до 1 марта 2019 года на электронную почту RyzhkovSG@duma72.ru.