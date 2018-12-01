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"ГородТ" признан лучшим социальным сайтом Тюмени

Общество, 17:16 10 декабря 2018

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Краеведческий портал Централизованной городской библиотечной системы "ГородТ" получил диплом I степени на ежегодном открытом конкурсе интернет-сайтов Торгово-промышленной палаты Тюменской области в номинации "Социальный сайт".

Как сообщает городской департамент культуры, конкурс проходит уже в восьмой раз. В этом году в конкурсе соревновалось более 50 сайтов.

Краеведческий портал "ГородТ" работает всего один год и представляет собой единую точку доступа к краеведческой информации. Здесь можно узнать о достопримечательностях города, его памятниках, архитектурном наследии, культурной жизни Тюмени и людях, которые внесли значительный вклад в развитие и становление областного центра.

Сайт обеспечивает сохранность краеведческого материала и предоставляет пользователям широкий доступ к культурно-информационной площадке, которая нацелена на формирование образа города как передового культурного центра с богатой историей и насыщенной повседневной жизнью.

В номинации "Социальный сайт" оценивалась общественная значимость каждого ресурса и технологичность его исполнения. Жюри высоко оценило важность и значение библиотечного сайта "ГородТ", ориентированного на формирование туристической привлекательности Тюмени.

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# конкурс , краеведние , Торгово-промышленная палата

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