Стартует прием заявок на Всероссийский конкурс NOVA ART

| Фото: https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе проектов молодых художников NOVA ART стартует в Санкт-Петербурге 15 декабря, сообщает Министерство культуры РФ.

Его тема "Это начало, или Виртуальный гений" — посвящена инновациям в искусстве. Участникам предлагают создать проекты на тему искусства будущего. Прием заявок продлится до 1 марта.

12 художников-финалистов представят свои проекты в июне на итоговой выставке на одной из центральных выставочных площадок Санкт-Петербурга. Часть из них будет удостоена специальных призов от партнеров и попечителей. Авторы трех проектов получат возможность менторской поддержки и гранты по 150 тыс. рублей на воплощение своих замыслов.

"Мы хотим дать возможность художникам быть услышанным; этот конкурс идей — ступень, которая позволяет идею воплотить в реальность. Эта платформа объединяет творческое международное комьюнити — жюри, экспертов, попечительский совет, участников", — говорит один из учредителей конкурса и основатель Anna Nova Gallery Анна Баринова.

За дополнительной информацией обращаться по телефону +7 931 343 41 03 (Альбина Исмаилова) и по e-mail: isma79@mail.ru.